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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أوسكار 2024| فلسطين تدخل أحداث الدورة الـ96

رامي يوسف من حفل
رامي يوسف من حفل الأوسكار

ظهر النجم الأمريكي رامي يوسف ذو الأصول المصرية، على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار 96 بزي عربي تكون من جلباب باللون الأسود وفوقه سترة بنفس اللون.

 

وارتدى رامي يوسف شارة باللون الأحمر التي تعبر عن مجموعة  Artists4Ceasefire"، وهي تعبر عن مطالبة مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه  بوقف إطلاق النار والتي توجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

بدأت منذ دقائق حفل جوائز الأوسكار 96 بحضور كوكبة ضخمة من نجوم هوليوود على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

 

تتواجد هند صبري في جوائز الأوسكار 96 لترشيح فيلمها بنات ألفة كافضل فيلم وثائقي طويل، وظهرت هند متألقة بفستان أسود طويل منسدل مع عقد من الألماظ.

 

تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي 


أفضل فيلم 
 

American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie 
killers of the flower moon
maestro 
Oppenheimer
past lives
poor things
the zone of interest

 

 

أفضل ممثل
برادلي كوبر- Maestro

كولمان دومينجو - Rustin

بول جياماتي - The Holdovers

كيليان مورفي - Oppenheimer

جيفيري رايت - American Fiction

 

أفضل ممثلة 
 

آنيت بينينج - Nyad

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

كاري موليجان - Maestro

إيما ستون - Poor Things

 

أفضل ممثل مساعد 
 

ستيرلينج ك براون عن American Fiction

روبرت دي نيرو عن Killers of the Flower Moon

روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer

 

رايان جوسلينج عن Barbie

مارك رافالو عن Poor Things

 

أفضل ممثلة مساعدة 
 

إيميلي بلانت عن Oppenheimer  

دانيال بروكس عن The Color Purple

أمريكا فيريرا عن Barbie

جودي فوستر عن Nyad

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

 

 

أفضل مخرج 
 

جاستين ترينت - Anatomy of a Fall

مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon

كريستوفر نولان - Oppenheimer

يورجوس لانتيموث - Poor Things

جوناثان جليزر - The Zone of Interest

 

أفضل فيلم رسوم متحركة
 

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreamz

Spider-Man: Across the Spider-Verse

 

 

 

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