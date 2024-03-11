أوسكار 2024| فلسطين تدخل أحداث الدورة الـ96
ظهر النجم الأمريكي رامي يوسف ذو الأصول المصرية، على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار 96 بزي عربي تكون من جلباب باللون الأسود وفوقه سترة بنفس اللون.
وارتدى رامي يوسف شارة باللون الأحمر التي تعبر عن مجموعة Artists4Ceasefire"، وهي تعبر عن مطالبة مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه بوقف إطلاق النار والتي توجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.
بدأت منذ دقائق حفل جوائز الأوسكار 96 بحضور كوكبة ضخمة من نجوم هوليوود على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.
تتواجد هند صبري في جوائز الأوسكار 96 لترشيح فيلمها بنات ألفة كافضل فيلم وثائقي طويل، وظهرت هند متألقة بفستان أسود طويل منسدل مع عقد من الألماظ.
تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي
أفضل فيلم
American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie
killers of the flower moon
maestro
Oppenheimer
past lives
poor things
the zone of interest
أفضل ممثل
برادلي كوبر- Maestro
كولمان دومينجو - Rustin
بول جياماتي - The Holdovers
كيليان مورفي - Oppenheimer
جيفيري رايت - American Fiction
أفضل ممثلة
آنيت بينينج - Nyad
ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon
ساندرا هولر - Anatomy of a Fall
كاري موليجان - Maestro
إيما ستون - Poor Things
أفضل ممثل مساعد
ستيرلينج ك براون عن American Fiction
روبرت دي نيرو عن Killers of the Flower Moon
روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer
رايان جوسلينج عن Barbie
مارك رافالو عن Poor Things
أفضل ممثلة مساعدة
إيميلي بلانت عن Oppenheimer
دانيال بروكس عن The Color Purple
أمريكا فيريرا عن Barbie
جودي فوستر عن Nyad
دافين جوي راندولف عن The Holdovers
أفضل مخرج
جاستين ترينت - Anatomy of a Fall
مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon
كريستوفر نولان - Oppenheimer
يورجوس لانتيموث - Poor Things
جوناثان جليزر - The Zone of Interest
أفضل فيلم رسوم متحركة
The Boy and the Heron
Elemental
Nimona
Robot Dreamz
Spider-Man: Across the Spider-Verse