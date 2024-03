أوسكار 2024| فلسطين تدخل أحداث الدورة الـ96

ظهر النجم الأمريكي رامي يوسف ذو الأصول المصرية، على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار 96 بزي عربي تكون من جلباب باللون الأسود وفوقه سترة بنفس اللون.

وارتدى رامي يوسف شارة باللون الأحمر التي تعبر عن مجموعة Artists4Ceasefire"، وهي تعبر عن مطالبة مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه بوقف إطلاق النار والتي توجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بدأت منذ دقائق حفل جوائز الأوسكار 96 بحضور كوكبة ضخمة من نجوم هوليوود على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

تتواجد هند صبري في جوائز الأوسكار 96 لترشيح فيلمها بنات ألفة كافضل فيلم وثائقي طويل، وظهرت هند متألقة بفستان أسود طويل منسدل مع عقد من الألماظ.

تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي



أفضل فيلم



American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

killers of the flower moon

maestro

Oppenheimer

past lives

poor things

the zone of interest

أفضل ممثل

برادلي كوبر- Maestro

كولمان دومينجو - Rustin

بول جياماتي - The Holdovers

كيليان مورفي - Oppenheimer

جيفيري رايت - American Fiction

أفضل ممثلة



آنيت بينينج - Nyad

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

كاري موليجان - Maestro

إيما ستون - Poor Things

أفضل ممثل مساعد



ستيرلينج ك براون عن American Fiction

روبرت دي نيرو عن Killers of the Flower Moon

روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer

رايان جوسلينج عن Barbie

مارك رافالو عن Poor Things

أفضل ممثلة مساعدة



إيميلي بلانت عن Oppenheimer

دانيال بروكس عن The Color Purple

أمريكا فيريرا عن Barbie

جودي فوستر عن Nyad

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

أفضل مخرج



جاستين ترينت - Anatomy of a Fall

مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon

كريستوفر نولان - Oppenheimer

يورجوس لانتيموث - Poor Things

جوناثان جليزر - The Zone of Interest

أفضل فيلم رسوم متحركة



The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreamz

Spider-Man: Across the Spider-Verse