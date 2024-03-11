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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خادم الحرمين: يؤلمنا حلول رمضان في ظل معاناة أشقاؤنا في فلسطين

الملك سلمان- خادم
الملك سلمان- خادم الحرمين الشريفين

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن آسف بلاده لما يجري في القطاع المحاصر، ولاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك.

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وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين، مشددًا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف جرائم إسرائيل الوحشية، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 31 ألف ضحية.
وشدد خادم الحرمين، على وجوب توفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة للفلسطينيين بالقطاع المحاصر.

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