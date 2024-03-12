الإسكندرية توقع بروتوكول مع مستشفى قطاع خاص للاستفادة من 20 سرير عناية

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، دخول أول مستشفى قطاع خاص ك ICU Hub في الاسكندرية بواقع 20 سرير عناية مركزة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب مدير الادارة المركزية للرعاية الحرجة و العاجلة.

وتم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية، ومستشفى الصفوة بالعامرية لحجز الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة بواقع ٢٠ سرير من أسرة العناية المركزة بالمستشفى.

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة ندا، إلى أن ذلك يعد إضافة جديدة للاسهام في تخفيف قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية عن طريق زيادة عدد أسرة العناية المركزة ضمن مبادرة رعايات مصر .

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي، أنه يتم التنسيق للحالات عن طريق غرفة رعايات مصر ويتم استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بحيث يتم توفير الرعاية و العلاج دون تحمل المريض اي اعباء مادية.

ورافق الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي و الدكتور نهى أحمد مدير ادارة الرعاية الحرجة و العاجلة وكان في استقبالهم الدكتور محمد وجيه مدير المستشفى .



