مقتل وإصابة 9 أشخاص في غارة للطيران الإسرائيلي على البقاع اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين، جراء غارة للطيران الحربي الاسرائيلي في البقاع شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على مبنى سكني في محلة "ضهور العيرون" على طريق بعلبك- رياق الدولية، بين بلدتي السفري وسرعين، ما أدى إلى تدميره وسقوط قتيل و8 جرحى، معظمهم من الذين تصادف مرورهم بسياراتهم لحظة الغارة، مشيرة إلى أنه عقب الغارة استهدفت مسيرة اسرائيلية منزلا ضمن محيط المزارع عند أطراف بلدة النبي شيت، ما اسفر عن وقوع اضرار مادية فقط .