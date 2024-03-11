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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل..غارات إسرائيلية جنوب لبنان وعدوان أمريكي بريطاني على اليمن

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، غارتين جنوب لبنان، على منطقة خلة وردة في أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان .

كما شن العدوان الأمريكي البريطاني، بغارتين استهدفت منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، حسب مواقع يمنية.

على جانب آخر، قال غالات  إن تحقيق نصر كامل على «حماس» سيمنع الحروب لفترة طويلة مستقبلاً.

وأشار غالانت إلى أنه على الرغم من أن الحرب مع «حماس» صراع محلي، لكن تداعيات هذه الحرب ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط بكاملها. ونقلت الصحيفة عن غالانت قوله: «النصر الكامل في هذه الحرب سوف يمنع نشوب حروب مستقبلاً لفترة طويلة».

وأضاف غالانت، أن العملية البرية تحقق عدة أهداف؛ أهمها «تدمير حماس، وتدمير التسلسل القيادي للحركة، سواء أكان ذلك قادتها أم مخابئها أم أنفاقها»، وفق تعبيره.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن مواصلة الهجوم على «حماس» تقرِّب إسرائيل من استعادة المحتجَزين، مشيراً إلى أن «حماس لا تفهم سوى القوة. كلما ضربناهم أكثر، زاد احتمال تحرير الرهائن».


 

 

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