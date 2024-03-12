لسرقة هاتفه.. المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع في قتل محاسب

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل محاسب وسرقة هاتفه المحمول في منطقة المرج.

وتضمن أمر الإحالة في القضية أن المتهم شرع في قتل المجني عليه (ح.ا)، محاسب، حيث عقد المتهم (م.ش)، عاطل عمدًا مع سبق إصرار، العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا (مششكن - مسدس وذخائر) وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق التي كادت ان تودي بحياته إلا أنه قد خاب صنيعه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كشفت النيابة العامة بالقاهرة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه (ح.ا)، محاسب، حيث قام المتهم (م.ش)، عاطل، مقيم بذات المنطقة، بإيقاف المجني عليه لسرقته، وعندما رفض إخراج ما معه، أخرج المتهم سلاحا ناريا وأطلق عليه النار حتى فقد المجني عليه وعيه وسرق هاتفه المحمول والمبلغ المالى.

بلاغا بوصول مصاب لأحد المستشفياتكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول مصاب لأحد المستشفيات.. وبالانتقال لمحل البلاغ والاستماع لأقوال المجني عليه تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القضية المعروفة بـ"داعش السلام"

ومن جهة أخرى أصدرت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارا بتأجيل إعادة محاكمة متهم، في القضية المعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، لجلسة 26 مارس للمرافعة.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.