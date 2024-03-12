الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: القضاء على 420 عسكريًا روسيًا في تافريا خلال الساعات الـ24 الماضية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

قال قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في منطقة ترافريا الأوكرانية الجنرال أولكسندر تارانافسكي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع الأوكرانية قضت على 420 جنديا روسيا و38 قطعة من المعدات العسكرية و328 طائرة بدون طيار في تافريا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

txt

سياسي فرنسي: ماكرون مستعد لانتزاع جيشه بالكامل لأجل أوكرانيا

txt

ليتوانيا تدعو إلى تجاوز الخطوط الحمراء وإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

وأضاف تارانافسكي "في منطقة مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في تافريا، يبقى الوضع صعبا ولكن تحت السيطرة، شن الجيش الروسي 23 غارة جوية ونفذ 44 اشتباكا قتاليا و1094 هجوما مدفعيا خلال اليوم الماضي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن القوات الروسية خسرت، خلال اليوم الماضي، 38 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير 358 طائرة بدون طيار.

وأوضح أن القوات الأوكرانية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة ومستودع وقود اثنين من المخابئ.

مواد متعلقة

ليتوانيا تدعو إلى تجاوز الخطوط الحمراء وإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

أوكرانيا تنفذ محاولات متكررة لضرب محطات الطاقة النووية الروسية

الكرملين ينفي تقارير أفادت بأن روسيا بحثت توجيه ضربة نووية إلى أوكرانيا

الكرملين: محاولات باريس تشكيل تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا تؤدي إلى تصعيد التوتر

أوكرانيا تسقط 15 طائرة دون طيار أطلقتها روسيا الليلة الماضية
الجريدة الورقية