أوكرانيا: القضاء على 420 عسكريًا روسيًا في تافريا خلال الساعات الـ24 الماضية

قال قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في منطقة ترافريا الأوكرانية الجنرال أولكسندر تارانافسكي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع الأوكرانية قضت على 420 جنديا روسيا و38 قطعة من المعدات العسكرية و328 طائرة بدون طيار في تافريا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف تارانافسكي "في منطقة مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في تافريا، يبقى الوضع صعبا ولكن تحت السيطرة، شن الجيش الروسي 23 غارة جوية ونفذ 44 اشتباكا قتاليا و1094 هجوما مدفعيا خلال اليوم الماضي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن القوات الروسية خسرت، خلال اليوم الماضي، 38 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير 358 طائرة بدون طيار.

وأوضح أن القوات الأوكرانية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة ومستودع وقود اثنين من المخابئ.