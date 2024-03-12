أفاد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، بأن الرئيس الفرنسي الذي وعد بتزويد أوكرانيا بكل إمدادات الأسلحة الجديدة مستعد لـ"انتزاع" جيشه بالكامل.

وقال فيليبو لوكالة "سبوتنيك": "من الناحية الموضوعية، فإن حرية فرنسا في العمل محدودة، فنحن اليوم لا نملك قدرات عسكرية وإنتاجية كبيرة".

وتابع: "والسؤال هل هم مستعدون لتفكيك الجيش الفرنسي، هل هم مستعدون للتحايل على قانون البرمجة العسكرية الذي وضعوه للجيش الفرنسي، وإلى أي مدى؟ أعتقد أنه لا توجد حدود بالنسبة لهم، فهم مستعدون لتدمير الجيش الفرنسي حتى النهاية".

وفي بداية عام 2024، أعلن ماكرون عن تسليم صواريخ كروز إضافية من طراز "سكالب" لنظام كييف، ثم أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن فرنسا ستزيد إمدادات الذخيرة وتبدأ في إرسال 3 آلاف قذيفة من عيار 155 إلى كييف. ومع ذلك، يشير فيليبو إلى أن الزيادة في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا تضر بالجيش الفرنسي.

وفي نهاية فبراير الماضي، نظم الرئيس الفرنسي مؤتمرا في باريس حول "مساعدة أوكرانيا"، شاركت فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا. وبعد ذلك، أعلن ماكرون أن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وفي فبراير الماضي، وقّعت فرنسا على اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدة عسكرية لكييف في عام 2024.

وحذرت المعارضة الفرنسية ماكرون من تجاوز الخطوط الحمراء والتورط في صراع مع روسيا.