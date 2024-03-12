الأمن يضبط مخدرات بـ4.5 مليون جنيه

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، الجيزة، أسوان، الفيوم) حملات مكثفة لضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (560 ألف جنيه تقريباً.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض- عدد 33370 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4,050 مليون جنيه تقريبا).

المؤبد لعامل وجزار لاتهامهما بالاتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملًا وجزارًا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

حيث تعود أحداث القضية رقم 12191 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3968 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 5 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "مصطفى م م ع" 30 عاما، عامل بمحل هواتف محمولة، و"محمد ر ع أ" 40 عاما، جزار، مقيم بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.