تحرير 21 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21165) مخالفة مرورية متنوعة بينها (819) مخالفة السير بدون تراخيص.

واسفرت الجهود عن ضبط (42) دراجة نارية مخالفة، و(11477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(21) مخالفة موقف عشوائى و(838) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

المشدد 3 سنوات لعصابة "النصب والتزوير" بالنزهة

في سياق منفصل، محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة النصب والتزوير بمنطقة النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على ٣ أشخاص حال استقلالهم سيارة مستأجرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع على وحدات سكنية، متخذون من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتم بإرشاد أحدهما ضبط ٣ أختام خاصة بمزاولة نشاطهم الإجرامي وبعض العقود طابعة لاب توب وأضافوا بارتكابهم ٥ وقائع أخرى بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، سائق وحاصل على ليسانس حقوق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

المؤبد لعامل وجزار لاتهامهما بالاتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملًا وجزارًا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.