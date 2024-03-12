عالم أزهري: العبرة ليس بعدد ختمات القرآن في رمضان (شاهد)

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن رمضان فرصة للفرح والسعادة وصناعة الأمل والتغيير، لافتا إلى أن الفرح عبادة فى شهر رمضان وهى من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يستقبلون الشهر المبارك بالفرح.

وأوضح خلال حلقة برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "mbc masr 2"، اليوم الثلاثاء: "شهر رمضان من اشرف الازمان، لان الله سبحانه وتعالى فرح فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانزل عليه القرآن الكريم فى شهر رمضان".

القران الكريم فى شهر رمضان معايشة وليست قراءة

وتابع: "القران الكريم فى شهر رمضان معايشة وليست قراءة، علشان الناس اللى بتختم مرة واثنين القرآن الكريم، فالعبرة ليست بعدد ختام القران ولكن بتدبر آياته والمعاملة بها ومتكر كل آية وقول"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا".

استقبلوا رمضان ليس بالمظاهر الخارجية

وأضاف: "استقبلوا رمضان ليس بالمظاهر الخارجية فقط وانما بتنقية قلوبكم واستعدادكم للشهر الكريم، بالطاعات والعبادات وصلة الرحم".