محافظ الشرقية: تهيئة الأجواء أمام المواطنين والزائرين في شهر رمضان

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعة اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين، خلال شهر رمضان، مع الإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية، والتى تضمنت رفع القمامة والتركمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة، ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، تنفيذ أعمال خطة الرصف والتطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي وذلك بحي الاباظية، وتم تجهيز الشوارع للبدء في أعمال الرصف ورفع غرف الصرف، وعمل غرف صفايات المطر، ورش الشوارع لإستكمال أعمال الرصف، والتأكيد على الشركة المنفذة بالإلتزام بخطوط التنظيم، وعدم ترك أى غرف صرف أو أى غرف بالشوارع العامة تشكل خطورة على أرواح المواطنين، ونظافة جميع الشوارع، كما قامت إدارة البساتين برئاسة المركز باستكمال أعمال غسيل التلتوارات والدهانات والتجميل بشوارع المدينه والوحدات المحلية.

وواصلت رئاسة المركز؛ استكمال أعمال دهان وغسيل وزرع التلتوارات الموجودة طريق ميدان المنسي، حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي بالمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف، بحملة لرفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة بمختلف شوارع الوحدة المحلية، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، الاشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة، وتحصيل مستحقات الدولة من الإعلانات والإشغالات الموجودة بشوارع المدينة لخلق رؤية حضارية وجمالية لشوارع المدينة، وبالوحدة المحلية بالصحافة تم متابعة الإنارة العامه وصيانة خطوط الإنارة بمدخل الوحدة المحلية بالصحافة على البحر، وصيانة خطوط الانارة بعزبة شوقي التابعه للوحدة المحلية بالصحافة.