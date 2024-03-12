محافظ بني سويف يتابع نتائج عمل اللجنة المكلفة بإدارة مشروع سوق السيارات

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، والذي يعقد بعد افتتاحه " بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ،على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية ، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة

وتضمن التقرير الذي عرضه رئيس اللجنة مؤمن على زيادة في عدد السيارات المعروضة، والتي بلغ عددها 450 سيارة "بزيادة 150 سيارة مقارنة بأول يوم "الافتتاح والتشغيل التجريبي للسوق" ،والذي قُدر بـــ 300 سيارة تابعة للمواطنين، 150 خاصة بمعارض وتجار السيارات فيما تم بيع 28 سيارة ، منها 25 حالة بيع مباشرة بين المواطنين ، والباقى تبع المعارض ، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ،مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز

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