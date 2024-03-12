سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 12-3-2024، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.38 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.46 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.72 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطري فى البنك الأهلى المصرى

12.38 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.72 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك الإسكندرية

12.46 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى البنك المصرى الخليجي

12.48 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك كريدي أجريكول

12.38 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.