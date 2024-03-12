أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 استقرارًا أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري بالجنيه وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك الإلكتروني.

أسعار العملات العربية اليوم 12-3-2024

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13.05 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 159.41 جنيه للشراء، و160.04 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي لـ 13.33 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني 129.89 جنيه للشراء، و130.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني 127.19 جنيه للشراء، و127.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري 13.42 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدينار الأردني 68.97 جنيه للشراء، و69.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 12-3-2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 48.97 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 53.57 جنيه للشراء و 53.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 62.89 جنيه للشراء و 63.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 36.33 جنيه للشراء، و36.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 55.83 جنيه للشراء و 56.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 33.38 جنيه للشراء و 33.48 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليوان الصيني 6.81 جنيه للشراء و 6.83 جنيه للبيع.