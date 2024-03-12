قرار جديد حول كهربائي أنهى حياة عامل بسبب مشاجرة بالمرج

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، قرارا بتجديد حبس كهربائى 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل رميا بالرصاص بسبب مشاجرة.

كانت كشفت مديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة.

المشدد 3 سنوات لعصابة "النصب والتزوير" بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة النصب والتزوير بمنطقة النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على ٣ أشخاص حال استقلالهم سيارة مستأجرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع على وحدات سكنية، متخذون من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتم بإرشاد أحدهما ضبط ٣ أختام خاصة بمزاولة نشاطهم الإجرامي وبعض العقود طابعة لاب توب وأضافوا بارتكابهم ٥ وقائع أخرى بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، سائق وحاصل على ليسانس حقوق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية رقم 12370 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4075 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 9 نوفمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "نور الدين ح م ع ال" 26 عاما، سائق، و"كريم ع م ع ح" 22 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، مقيمان بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.