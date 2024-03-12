وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يدعمون الصم وضعاف السمع

بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة توجيه العناية بذوي الهمم وتقديم الرعاية لهم وبدعم ومتابعة من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد وبمتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية وأ .د إلهام شاهين الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية قام الدكتور عصام سعد عطية الواعظ وعضو لجنة الفتوى بمنطقة وعظ الإسماعيلية بالأزهر الشريف بتعلم لغة الإشارة من أجل دعوة الصم وضعاف السمع.

الدكتور عصام سعد عطية

وقد حصل على عدة دورات معتمدة في لغة الإشارة وأصبح ينشر مقاطعًا دعوية بلغة الإشارة على منصات التواصل الاجتماعي وتوج جهوده بالمشاركة في التدريب على لغة الإشارة ضمن البرنامج الإلكتروني لواعظات الأزهر الشريف والذي أقامته الدكتورة منى عاشور الواعظة بمنطقة وعظ الجيزة الأزهر الشريف وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة والذي بدأ لعدد كبير من جميع فئات المجتمع أملا في محو أمية لغة الإشارة ودمج الصم بالمجتمع.

ويطمح فضيلة الدكتور عصام في أن يكون في كل مؤسسة من يجيد لغة الإشارة حتى يجيد التعامل مع الصم لما رأى من أهمية هذا الأمر.. حفظ الله الأزهر الشريف ورجاله المخلصين.