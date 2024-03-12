الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

نصر مطر مهنئا الشعب المصري بشهر رمضان: تلاحم المصريين مضرب مثل

نصر مطر المسؤول بالاتحاد
نصر مطر المسؤول بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج

هنأ نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ مطر الأخوة الأقباط وذلك بمناسبة حلول الصوم الكبير والذي توافق هذا العام مع شهر رمضان المبارك ليصوم أبناء الشعب المصري جميعا في وقت واحد لله معلنين طاعتهم وخضوعهم للخالق العظيم.

وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذه المصادفة جاءت لتزيد أواصر المحبة بين عنصري الأمة المصرية: المسلمين والأقباط واللذين يظلان مضرب مثل في التلاحم والعطاء لمصرنا الغالية.

 

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