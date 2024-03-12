سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 12-3-2024، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 13 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.09 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.05 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.01 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.99 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.02 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.09 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.97 جنيه للشراء.

13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.95 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.