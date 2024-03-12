سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء 12-3-2024، أمام الجنيه المصرى خلال تحديثات البنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 53.35 جنيه للشراء، و53.54 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 53.41 جنيه للشراء، و53.60 للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

53.35 جنيه للشراء.

53.54 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

53.40 جنيه للشراء.

53.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

53.41 جنيه للشراء.

53.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

53.62 جنيه للشراء.

54.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.66 جنيه للشراء.

53.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

53.40 جنيه للشراء.

53.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

53.35 جنيه للشراء.

53.54 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل الين الياباني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-3-2024، إذ أضعفت أحدث تعليقات للمسؤولين اليابانيين الرهانات على تحول وشيك في السياسة النقدية من جانب بنك اليابان.

وبقي الدولار مستقرا على نطاق واسع قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم الأميركي في وقت لاحق من اليوم والتي ستوفر مزيدا من الوضوح حول التوقيت الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وهبط الين في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة إلى 147.47 للدولار، كما انخفض بنسبة مماثلة أمام الجنيه الإسترليني.

وجاء تراجع الين بعد تعليقات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا الذي قدم الثلاثاء تقييما أقل تفاؤلا إلى حد ما لاقتصاد البلاد مما كان عليه في يناير.

كما قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي بشكل منفصل، الثلاثاء، إن اليابان لم تصل إلى مرحلة يمكن أن تعلن فيها أن الانكماش قد تم التغلب عليه. وفي السوق الأوسع، تراجع اليورو عن أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي ليتداول في أحدث التعاملات عند 1.0936 دولار.

وارتفع الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2816 دولار، إلا أنه ابتعد بعض الشيء عن ذروة أكثر من سبعة أشهر سجلها يوم الجمعة.

ولم تسجل عملات أخرى بخلاف الين تحركات تذكر وأوقف الدولار خسائر تكبدها تعرض لها في الآونة الأخيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وهبط الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.6612 دولار والدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6169 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 102.83، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 102.33 الأسبوع الماضي.