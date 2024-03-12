الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تحرك سفينة مساعدات من قبرص لغزة بعد ضغط كبير على إسرائيل (شاهد)

سفينة مساعدات
سفينة مساعدات

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن أول سفينة تحمل مساعدات إلى غزة انطلقت محملة بمساعدات إنسانية عبر الممر البحري في قبرص، وهو اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وخصوصًا إسبانيا وإسرائيل.

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 إسرائيل وافقت على هذا الممر البحري والمساعدات الإنسانية

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن معنى هذا أن إسرائيل أخيرًا وافقت على هذا الممر البحري والمساعدات الإنسانية، موضحا أن هذه السفينة كانت يجب أن تتجه منذ نحو يومين ولكن تأخرت بسبب التعقيدات الإسرائيلية، وهي المرة الأولى التي تنطلق فيها مثل هذه المساعدات ليس منذ 7 أكتوبر بل منذ 2007 في أول حصار فرضته إسرائيل على غزة.

 الاتحاد الأوروبي 

وتابع أن هذه خطوة كبيرة نحو تحقيق إنقاذ وأول بادرة طيبة من الاتحاد الأوروبي في أن يكون له يد مباشرة في تقديم المساعدات بشكل مباشر إلى أهل غزة، موضحا أن الولايات المتحدة ضغطت بشكل كبير على إسرائيل وكذلك الاتحاد الأوروبي.

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