الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاتحاد الأوروبي: يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاتحاد الأوروبي أكد أنه يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى غزة.

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ما يحدث بغزة كارثة

يذكر أن الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، قال أمس إن ما يجري في قطاع غزة كارثة بكل المعاني، ومحاولات وقف إطلاق النار بكل الأشكال بائت بالفشل، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال تريد أن تصور كل ما تريد أن تصوره في عملية وقف إطلاق النار أنها منتصرة.

وأضاف شعث، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حكومة الاحتلال تريد أن تفرض شروطها على الفصائل الفلسطينية، بشرط أو بآخر أنها لا تريد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، ولا تريد أن وقف إطلاق النار بأي حال دون أي ثمن. 

الفصائل الفلسطينية

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية وقائد حماس أعلنوا أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء بدون دفع ثمن، منوهًا بأن المعاناة كبير والوضع الإنساني كبير جدًا، لكن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متوازنًا ومتفقًا عليه بشكل أو بآخر، حتى لا يأتي إيًا من الطرفين بأنه قدم تنازلات كبيرة للآخر.

وتابع: نحن نتحدث عن معركة صعبة، واحتلال صعب جدًا، وعدوان يستغل الأطفال وينتهك كل المحرمات والقوانين والشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين الحرب.

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