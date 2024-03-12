الثلاثاء 12 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس ثاني أيام رمضان وموعد ذروة الارتفاع

الطقس
الطقس

حالة الطقس اليوم... أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، تزامنًا مع ثاني أيام شهر رمضان 2024.

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ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء  كافة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وتوقعت أن يسود اليوم، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد، من انتشار شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.25 إلى 1.75 متر)، واتجاه الرياح جنوبية شرقية .

أما عن حالة البحر الأحمر، ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وستكون ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تصل الحرارة لـ 29 درجة خلال فترة النهار.

 

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