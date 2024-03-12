تفاصيل حالة أحمد رفعت.. مستشفى زمزم تكشف

كشف أحد مدراء مستشفى زمزم المشرف على علاج أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر تفاصيل حالته عند وصوله للمستشفى.

قال مدير مستشفى زمزم في تصريحاته لأحد مراسلي قناة أون تايم سبورتس أن أحمد رفعت وصل إلى المستشفى وكانت عضلة القلب في حالة توقف تام، مضيفا أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة استشاري القلب، وتم إجراء إنعاش للقلب والرئة.

وأضاف أن رفعت استجاب بشكل جزئي وتم نقله إلى العناية المركزة، لافتا إلى أن اللاعب وضع على جهاز التنفس الصناعي، وأنه لن يكون هناك إجراءات إضافية.

وتابع أنه لن يتم نقل رفعت لأي مستشفى أخرى نظرا لتوافر كافة الامكانيات في المستشفى التي يتواجد بها.