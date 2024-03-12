الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل حالة أحمد رفعت.. مستشفى زمزم تكشف

رفعت
رفعت

كشف أحد مدراء مستشفى زمزم المشرف على علاج أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر تفاصيل حالته عند وصوله للمستشفى.

txt

انفراد .. "رفعت" يعود للحياة وهذه أول كلمة قالها

قال مدير مستشفى زمزم في تصريحاته لأحد مراسلي قناة أون تايم سبورتس أن أحمد رفعت وصل إلى المستشفى وكانت عضلة القلب في حالة توقف تام، مضيفا أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة استشاري القلب، وتم إجراء إنعاش للقلب والرئة.

وأضاف أن رفعت استجاب بشكل جزئي وتم نقله إلى العناية المركزة، لافتا إلى أن اللاعب وضع على جهاز التنفس الصناعي، وأنه لن يكون هناك إجراءات إضافية.

وتابع أنه لن يتم نقل رفعت لأي مستشفى أخرى نظرا لتوافر كافة الامكانيات في المستشفى التي يتواجد بها.

txt

انفراد .. "رفعت" يعود للحياة وهذه أول كلمة قالها

txt

تفاصيل حالة أحمد رفعت.. مستشفى زمزم تكشف

مواد متعلقة

انفراد .. "رفعت" يعود للحياة وهذه أول كلمة قالها

الجريدة الورقية