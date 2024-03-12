انفراد .. "رفعت" يعود للحياة وهذه أول كلمة قالها

تحققت المعجزة وعاد اللاعب أحمد رفعت نجم نادى مودرن فيوتشر للحياة من جديد بعدما كان فاقدا للوعى ونسبة التنفس كانت أقل من١٠%.

كشف مصدر طبى متابع لحالة اللاعب أحمد رفعت أنه أفاق واستعاد وعيه بفضل دعوات الجماهير والإسعافات المكثفة التى أجريت له بأحد المستشفيات التخصصية، وبالفعل بدأ بالحديث بكلمات بسيطة وأول جملة قالها "رفعت" فور شعوره بالحياة هى "الحمدلله".

يذكر أن أسرة رفعت وصلت الى المستشفى الذى يتلقى بها العلاج وتحول المستشفى الى "سجدة" شكر من جميع الموجودين بالمستشفي سواء الطاقم الطبى أو التمريض أو الموظفون والذين كانوا يتابعون حالة "رفعت" عن كثب.