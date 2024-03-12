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الثلاثاء 12 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انفراد .. "رفعت" يعود للحياة وهذه أول كلمة قالها

اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت

تحققت المعجزة وعاد اللاعب أحمد رفعت نجم نادى مودرن فيوتشر للحياة من جديد بعدما كان فاقدا للوعى ونسبة التنفس كانت أقل من١٠%.

كشف مصدر طبى متابع لحالة اللاعب أحمد رفعت أنه أفاق واستعاد وعيه بفضل دعوات الجماهير والإسعافات المكثفة التى أجريت له بأحد المستشفيات التخصصية، وبالفعل بدأ بالحديث بكلمات بسيطة وأول جملة قالها "رفعت" فور شعوره بالحياة هى "الحمدلله".

يذكر أن أسرة رفعت وصلت الى المستشفى الذى يتلقى بها العلاج وتحول المستشفى الى "سجدة" شكر من جميع الموجودين بالمستشفي سواء الطاقم الطبى أو التمريض أو الموظفون والذين كانوا يتابعون حالة "رفعت" عن كثب.

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