الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قيمة زكاة الفطر في رمضان 2024

زكاة الفطر
زكاة الفطر

تعد قيمة زكاة الفطر في رمضان 2024، من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من المسلمين خاصة مع بدء شهر رمضان، بغية استخراجها، وهناك من يتساءل عن موعدها وهل يجوز استخراجها في رمضان، أم تكون عن نهاية الشهر.

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 قيمة زكاة الفطر 2024

وحددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحد أدنى، أما عن الفدية فحددتها بـ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

هل يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر في رمضان؟

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدًا المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين.

فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر 

وفقًا لجمهور الفقهاء لا تجب زكارة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، كما لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.

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