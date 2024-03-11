استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

عن‭ ‬عائشة‭ ‬رضى‭ ‬الله‭ ‬عنها‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬كان‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬يصوم‭ ‬حتى‭ ‬نقول‭ ‬لا‭ ‬يفطر‭ ‬ويفطر‭ ‬حتى‭ ‬نقول‭ ‬لا‭ ‬يصوم،‭ ‬وما‭ ‬رأيت‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬استكمل‭ ‬صيام‭ ‬شهر‭ ‬إلا‭ ‬رمضان،‭ ‬وما‭ ‬رأيته‭ ‬أكثر‭ ‬صيامًا‭ ‬منه‭ ‬فى‭ ‬شعبان‮»‬‭ ‬رواه‭ ‬البخاري،‭ ‬وفى‭ ‬رواية‭ ‬لمسلم‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يصوم‭ ‬شعبان‭ ‬كله،‭ ‬كان‭ ‬يصوم‭ ‬شعبان‭ ‬إلا‭ ‬قليلا‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬رجح‭ ‬طائفة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬منهم‭ ‬ابن‭ ‬المبارك‭ ‬وغيره‭ ‬أن‭ ‬النبى‭ ‬ﷺ‭ ‬لم‭ ‬يستكمل‭ ‬صيام‭ ‬شعبان،‭ ‬وإنما‭ ‬كان‭ ‬يصوم‭ ‬أكثره‭. ‬

وعن‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬زيد‭ ‬رضى‭ ‬الله‭ ‬عنهما‭ ‬قال‭: ‬قلت‭ ‬يا‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬لم‭ ‬أرك‭ ‬تصوم‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬الشهور‭ ‬ما‭ ‬تصوم‭ ‬من‭ ‬شعبان،‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬ذاك‭ ‬شهر‭ ‬يغفل‭ ‬الناس‭ ‬فيه‭ ‬عنه،‭ ‬بين‭ ‬رجب‭ ‬ورمضان،‭ ‬وهو‭ ‬شهر‭ ‬ترفع‭ ‬فيه‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬رب‭ ‬العالمين،‭ ‬وأحب‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬عملى‭ ‬وأنا‭ ‬صائم‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬ذكاء‭ ‬النبى‭ ‬ﷺ‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬شعبان‭ ‬بين‭ ‬شهرين‭ ‬عظيمين‭ -‬الشهر‭ ‬الحرام‭ ‬وشهر‭ ‬الصيام‭- ‬وأن‭ ‬الناس‭ ‬قد‭ ‬اشتغلت‭ ‬بهما‭ ‬عنه،‭ ‬فصار‭ ‬مغفولا‭ ‬عنه‭!! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬الأذكياء‭ ‬عادة‭ ‬أن‭ ‬يفكروا‭ ‬كما‭ ‬يفكر‭ ‬الناس،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يغفلون‭ ‬ولا‭ ‬ينسون‭ ‬عندما‭ ‬ينسى‭ ‬الناس‭. ‬‮ ‬وفى‭ ‬كلامه‭ ‬ﷺ‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬ما‭ ‬يشتهر‭ ‬فضله‭ ‬من‭ ‬الأزمان‭ ‬أو‭ ‬الأماكن‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬غيره‭ ‬أفضل‭ ‬منه‭.‬