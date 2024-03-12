ارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

يشهد طقس اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس وثاني أيام شهر رمضان المبارك، استقرارًا حيث يكون دافئًا نهارًا بالقاهرة وحارًا في بعض المحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يسود اليوم وغدًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، على أن يكون باردًا في الصباح الباكر وفي الليل، مؤكدة أن الطقس سوف يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة الفترة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن والمحافظات

درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 29

درجة الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 29

درجة الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة في المنصورة الصغرى 17 والعظمى 28

درجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 29

درجة الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 28

درجة الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 21

درجة الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 25

درجة الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 26

درجة الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29

درجة الحرارة في العلمين الصغرى 14 والعظمى 24

درجة الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

درجة الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجة الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة في الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

درجة الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 28

درجة الحرارة في قنا الصغرى 15 والعظمى 32

درجة الحرارة في الأقصر الصغرى 16 والعظمى 33

درجة الحرارة في أسوان الصغرى 19 والعظمى 35