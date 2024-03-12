3 علامات لمرض السكري من النوع الثاني تظهر قبل التشخيص

أصبح مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعا بسبب النظم الغذائية غير الصحية بشكل متزايد وأنماط الحياة المستقرة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بين السكان.



وفي المراحل المبكرة، يكون مرض السكري من النوع الثاني بدون أعراض وعادة ما يتم اكتشافه عن طريق اختبارات الدم الروتينية، تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum: "قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً قبل التشخيص ويرتبط بعلامات متلازمة التمثيل الغذائي".



تشير المتلازمة الأيضية إلى ثلاثية ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى "السمنة المركزية".

كما يشير حجم الخصر الذي يبلغ 34 بوصة أو أكثر لدى النساء إلى السمنة المركزية؛ للرجال يبلغ قياسه 40 بوصة أو أكثر.

وتتطور الأعراض النموذجية لاحقًا، بما في ذلك زيادة إنتاج البول، والعطش، والقلاع، والخمول، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان الوزن.



هناك عواقب صحية هائلة مرتبطة بارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط.

يمكن أن يؤدي مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء إلى:

مشاكل في الرؤية

مشاكل الأعصاب

تلف الكلى

أزمة قلبية

ونظرًا لأن مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل ظهوره، فقد تكون هناك مضاعفات عند تشخيصه ولذلك، فإن التشخيص المبكر والعلاج الأمثل يمكن أن يساعد في تجنب المضاعفات أو على الأقل تأخيرها.