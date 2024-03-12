فيتامينات تؤدي للإصابة بالسرطان.. أبرزهم E وC

رغم الشعبية المتزايدة لأسلوب الحياة الصحي ملايين الأشخاص تناول الفيتامينات بانتظام لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في استخدام مثل هذه المضافات الغذائية.

نشر خبراء أمريكيون من مركز UT MD Anderson Cancer Center تحذيراً للأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات والمكملات الغذائية دون حسيب ولا رقيب، وإذا كنت تأخذها بشكل غير معتدل ولا تأخذ في الاعتبار خصائص الجسم، فإن هذه الأدوية لن تؤدي إلا إلى ضرر، وبدلاً من تحسين الصحة، فإنها يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة، بما في ذلك السرطان.

كان يُعتقد سابقًا أن فيتامينات E وC يمكن أن تحمي الجسم من تطور الأورام الخبيثة، ولكن الأبحاث الحديثة التي أجراها العلماء دحضت هذا الإصدار وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن الاختيار غير السليم وتناول الفيتامينات يزيد من فرص تكوين وتطور الأورام.

ويحدث هذا لأن تناول الفيتامينات المتعددة بشكل غير منضبط يخل بتوازن العناصر الغذائية في جسم الإنسان.

ويدعو الخبراء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام ليس للمواد الكيميائية، بل للأغذية، وإن تناول الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب سيوفر للجسم ما يكفي من العناصر الغذائية ولا يمكن للمواد الكيميائية أن تكون بديلاً لنظام غذائي صحي.

فهي جيدة فقط كمكمل للنظام الغذائي، وبعد التشاور مع طبيبك فقط ومع ذلك، فإن تناول الفيتامينات المتعددة ضروري حقًا لبعض مجموعات الأشخاص وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يعانون من الحساسية الغذائية، والأمراض الوراثية أو المزمنة، والنباتيين، وكبار السن.