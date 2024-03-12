كيفية تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بشكل صحيح؟

أصبح تناول مكملات الفيتامينات شائعًا بشكل متزايد، حيث يتطلع الكثير من الأشخاص إلى تصحيح الاختلالات أو تحسين صحتهم بشكل عام.

على سبيل المثال، خلال أشهر الخريف والشتاء، عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا، قد يكون تناول مكملات فيتامين د مفيدًا بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج كبار السن والنباتيون إلى مكملات فيتامين ب 12 للحفاظ على المستويات المثالية.

ومع ذلك، فقد تبين أن الكثير منا قد يتناول الفيتامينات بشكل غير صحيح، ووفقا لخبراء التغذية، فإن الوقت هو الجوهر في تحقيق أقصى قدر من فوائد هذه المكملات الغذائية، وبدلًا من تناولها جميعًا مرة واحدة، من الأفضل توزيعها على مدار اليوم.

ويتناول العديد من الأشخاص جميع مكملاتهم الغذائية في الصباح أو في المساء في وقت واحد، ولكن هناك بعضها يمكن تناولها في الوقت الأمثل خلال اليوم، كما يقول خبير التغذية إيجور ستركوف حصريًا لموقع MedicForum.



ما هو أفضل وقت لتناول فيتامينات معينة لضمان أقصى قدر من الفعالية؟

من الأفضل تناول فيتامينات ب في الصباح لأنها تحفز وتساعد على زيادة الطاقة.

بالنسبة لفيتامين C، وهو قابل للذوبان في الماء، يقول ستركوف إنه يوصى بتقسيم الجرعة وتناولها على مدار اليوم. يتم إخراج أي فائض من فيتامين C في البول، لذا قد يكون تناول كمية زائدة من فيتامين C أكثر فائدة.

لتحسين النوم، من الأفضل تناول المغنيسيوم في الليل، والمغنيسيوم ضروري أيضًا لإنتاج فيتامين د، لذا فإن إدراجه في نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا إذا كنت قد تعرضت لأشعة الشمس بأمان.