أحمد الفيشاوي: بهرب من المخدرات والشرب (فيديو)

علق أحمد الفيشاوي على اتهامه بتعاطي المخدرات، قائلا: “أنا بهرب من الشرب والمخدرات من زمان وببعد عنه بأميال وهذا الأمر مستمر عليه منذ 7 سنوات وحتى الآن”.

وأضاف أحمد الفيشاوي خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج " على المسرح" المذاع على قناة "الحياة ": " زمان مكنتش مستوعب خطورة المخدرات لكن أنا عندي 43 سنة ولازم اهتم بصحتي ولازم أركز في عملي"

وتابع أحمد الفيشاوي "كل سنة يزداد حبي للسينما وصناعتها والدراما، وأبويا كان بيقولي على طول إنت مش ملك نفسك إنت بتاع الناس كلها"، معقبا: "أنا عايز أعمل أفلام حلوة وعايز أكون مخرج لأعمال فنية في المستقبل".

سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق

وكشف الفيشاوي سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم تصويره حاليا؟، قائلا:" مكنش فيه توافق في الوقت بما يسمح لي المشاركة في ولاد رزق 3 "، مضيفا:" الوقت مكنش سامح لمشاركتي في فيلم ولاد رزق 3 ".

وأردف: "مواعيد تصوير الفيلم لم تتوافق مع مواعيدي وبالتالي اعتذرت عن المشاركة في الفيلم "، مضيفا: "لم أنسحب بسبب نجومية أي بطل من أبطال الفيلم على حسابي ".