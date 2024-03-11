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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد الفيشاوي يفتقد والده ويكشف سبب عشقه للأموال والذهب

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

أوضح النجم أحمد الفيشاوي، بإنّه لم يشتهي شيء في حياته، مشيراً: "وُلدت وفي فمي ملعقة ذهب، وعشت في منطقة حدائق القبة ببداية حياتي أياما صعبة، لكن الأمور تحسنت بعد ذلك".

وأضاف الفيشاوي فى حديثه، معلقاً: "لا أقصد بجملة وُلدت وفي فمي ملعقة الأمور المادية، ولكني أقصد أنني تعلمت في مدرسة خاصة وسافرت بلدانا كثيرة مع أبي وأمي، وهذا الأمر أهم بالنسبة إليّ من الأموال".

أحمد الفيشاوي 

أحمد الفيشاوي يكشف عن سبب عشقه للأموال

وتابع الفنان: "أعشق الفلوس عشان أروح أسافر أطيرها وأرجع تاني، وأعشق الذهب أيضا"، لافتًا إلى أنه لم يحقق بعض أحلام الطفولة، وهي القفز من طائرة.

أحمد الفيشاوي 

أحمد الفيشاوي يفتقد والده

وأكد الفيشاوي، أنه يفتقد والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي؛ لذلك شارك صورته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب عليها: "نفس أروح لك"، ووصفه بأنه من "أطيب وأجمل وألذ خلق الله".

أسرة أحمد الفيشاوي 
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