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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس علاجه النفسي منذ عام 1997| لهذا السبب

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

أكد النجم أحمد الفيشاوي بإنه يخضع للعلاج النفسي منذ عام 1997 ويتردد على طبيب نفسي واحد منذ هذه الفترة، ويرى أن العلاج النفسي مثله مثل أي مرض أو تعب، مشيراً: "العلاج النفسي زي ما رجلك تتكسر وتجبسها".

أحمد الفيشاوي 

أحمد الفيشاوي يكشف سبب متابعته مع طبيب نفسي

أوضح أحمد الفيشاوي، قائلاً: "العلاج النفسي زي ما رجلك تتكسر وتجبسها"، مؤكداً على أنه ذهب لطبيب نفسي آخر لكي يعالجه ولكنه توفي في اليوم الثاني.

أضاف أحمد الفيشاوي في حديثه بأنه لا يعاني من أي أزمات ولكنه كان يعاني من فرط العصبية والنرفزة، مشيرًا إلى أنه تخطى هذه المرحلة بالعلاج النفسي، وأصبح لا يعاني من أي مشكلات بعد سنوات من العلاج.

أحمد الفيشاوي 
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