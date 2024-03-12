مشاهد صعبة.. طالبة تضرب زميلتها بطريقة وحشية (فيديو)
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" الأمريكية ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها.
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل فتاة تقوم بضرب رأس فتاة أخرى وتوجه لها عدة لكمات لتبرحها أرضا.
وأعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن القتال اندلع، يوم الجمعة، بالقرب من حرم المدرسة، وأنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.
وفي السياق نفسه، أعرب جيمس كلارك، نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع في "Urban League"، عن قلقه العميق عند مراجعة اللقطات، قائلا: "هذه لمحة عن عقلية وثقافة شبابنا اليوم.. هناك حاجة ملحة للتدخل".