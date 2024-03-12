تفتيش 3 أشخاص للبحث عن عملات أجنبية.. الأمن يكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 أشخاص) لنشرهم ادعاءات كاذبة عبر تطبيق "تيك توك" بشأن الزعم بتعرضهم للاستيقاف والتفتيش عن عملات أجنبية بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.‏

ومن جهة أخرى نظرت صباح أمس،الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة الطعن رقم: ٧٠/٢١٠٢٣، بشان وقف تنفيذ الحكم، المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار، اهمها، بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وإعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجددا.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ٢٠٢٤/٣/١٨ للاطلاع والرد.

وجدير بالذكر ان الطعن مقام من، جمال عبدالكريم سيد، ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، احمد محمد عبدالغنى، محمود سامى عبدالوهاب، محمد السيد رجب، ضد كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ٢٠٢٤/٣/١٨ للاطلاع والرد.