رئيس الاتحاد السكندرى يصل للمستشفى للإطمئنان على أحمد رفعت

وصل منذ قليل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الى مستشفي زمزم للاطمئنان على حالة اللاعب "أحمد رفعت" الذى يتلقى العلاج والاسعافات الخاصة لإفاقته عقب دخوله المستشفى إثر إصابته بهبوط شديد فى الدورة الدموية.



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ولازال الوضع مستقر ببطء لاعب أحمد رفعت حيث يمر بحالة حرجة.

وقد تم إستدعاء استشارين فى القلب والصدر للمستشفى للعناية باللاعب .

وكان مودرن فيوتشر تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.

وبهذة النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة الـ24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.