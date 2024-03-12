أحمد رفعت يستجيب للصدمات ببطء ويعود للتنفس إثر تعرضه لأزمة قلبية

نجح الفريق الطبى المتواجد بالمستشفى التخصصى الذى نقل إليها اللاعب أحمد رفعت فى عودته للتنفس ببطء عقب وصوله فاقدا للوعى إثر سقوطه مغشيا عليه منذ قليل خلال المباراة التى جمعت فريقه مع فريق الاتحاد السكندرى بستاد الاسكندرية.

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وقد أجرى الفريق الطبى عدد من الصدمات على القلب الذى كان ينبض بصعوبة إثر هبوط فى الدورة الدموية حيث إستجاب القلب ببطء وعاد للتنفس من جديد

وقد تم نقل أجهزة خارجية للمستشفى للمساهمة فى علاج اللاعب مطالبين الجميع بالدعاء للاعب خلال الساعات القادمة