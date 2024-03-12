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تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد
الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد رفعت يستجيب للصدمات ببطء ويعود للتنفس إثر تعرضه لأزمة قلبية

صورة ارشيفية للاعب
صورة ارشيفية للاعب احمد رفعت

نجح الفريق الطبى المتواجد بالمستشفى التخصصى الذى نقل إليها اللاعب أحمد رفعت  فى عودته للتنفس ببطء عقب وصوله فاقدا للوعى إثر  سقوطه مغشيا عليه منذ قليل خلال المباراة التى جمعت فريقه مع فريق الاتحاد السكندرى بستاد الاسكندرية.

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تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد

وقد أجرى الفريق الطبى عدد من الصدمات على القلب الذى كان ينبض بصعوبة إثر هبوط فى الدورة الدموية حيث إستجاب القلب ببطء وعاد للتنفس من جديد

وقد تم نقل أجهزة خارجية للمستشفى للمساهمة فى علاج اللاعب مطالبين الجميع بالدعاء للاعب خلال الساعات القادمة

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