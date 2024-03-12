تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد

أثار أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر قلق الجماهير بعد سقوطه بشكل مرعب في مواجهة الاتحاد السكندري مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

إقرأ أيضًا..

وكشف صلاح العقدة مراسل " أون تايم سبورتس" : " أن اللاعب تعرض لحالة هبوط شديدة وتم نقله إلى مستشفى زمزم بالإسكندرية ووضعه تحت جهاز صدمات القلب ".

فيما قالت بعض المصادر الأخري ان أحمد رفعت تعرض لأزمة قلبية أدت إلى سقوطه في الدقائق الأخيرة من المباراة دون أي تدخل من أحد.

وتجمع لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في صالة الاستقبال للاطمئنان على حالة أحمد رفعت ، كما أحتشد جماهير سيد البلد أمام مستشفى " زمزم " من أجل الاطمئنان على اللاعب.

وكان مودرن فيوتشر تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.

وبهذة النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة الـ24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.