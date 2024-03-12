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تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد
الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد

بوابة الوفد الإلكترونية

أثار أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر قلق الجماهير بعد سقوطه بشكل مرعب في مواجهة الاتحاد السكندري مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

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التعادل يحسم مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري

 

وكشف صلاح العقدة مراسل " أون تايم سبورتس" : " أن اللاعب تعرض لحالة هبوط شديدة وتم نقله إلى مستشفى زمزم بالإسكندرية ووضعه تحت جهاز صدمات القلب ".

فيما قالت بعض المصادر الأخري ان أحمد رفعت تعرض لأزمة قلبية أدت إلى سقوطه في الدقائق الأخيرة من المباراة دون أي تدخل من أحد.

وتجمع لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في صالة الاستقبال للاطمئنان على حالة أحمد رفعت ، كما أحتشد جماهير سيد البلد أمام مستشفى " زمزم " من أجل الاطمئنان على اللاعب.

وكان مودرن فيوتشر تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل. 

وبهذة النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة الـ24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

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