التعادل يحسم مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري

أنتهت مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.

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وبهذة النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة الـ24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

وخاض فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: محمود جنش

في خط دفاع: باسم علي ، محمود رزق، علي الفيل ، محمد ربيعة



في خط وسط: عمرو السيسي ، حساني اموراني ، محمد فاروق ، علي زعزع ، جوناثان نجويم

في خط هجوم: أحمد عاطف



فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي..

المهدي سليمان _ شریف رضا _ محمود شبانة _ إسلام ابو سليمة _ كريم الديب _ مورو ساليفو _ خالد الغندور _ عمرو صالح _ عبد الغني محمد _ بيكالي اوبامي _ مابولولو .



