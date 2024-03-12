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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشيلسي يضرب نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ونيوكاسل
تشيلسي ونيوكاسل

حقق تشيلسي فوزا هاما على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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وسجل ثلاثية تشيلسي في المباراة نيكولاس جاكسون، كول بالمير وميخايلو مودريك في الدقائق 6 ، 57 ، 76 من عمر اللقاء. 
فيما أحرز ثنائية نيوكاسل يونايتد أليكسندر إيساك وجاكوب ميرفي في الدقيقتين 43 ، 90 من زمن المباراة.

وبهذة النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى المركز الحادى عشر برصيد 39 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر برصيد 40 نقطة. 
 

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