جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 كل ما تحتاج معرفته

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، يزداد التوتر والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، لذلك، يقدم هذا المقال شرحًا تفصيليًا لجداول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع فروعها:

1. جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب العلمي والأدبي:

تبدأ الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو 2024 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

تستمر الامتحانات حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

تتضمن الامتحانات المواد الدراسية الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية والفيزياء والكيمياء والرياضيات.

يوجد جدول زمني محدد لكل مادة، مع فترات راحة بين الامتحانات.

2. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:

تبدأ الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

تتضمن الامتحانات اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات.

يوجد جدول زمني محدد لكل اختبار، مع فترات راحة بين الاختبارات.

3. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين:

تبدأ الامتحانات يوم 10 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

تتضمن الامتحانات المواد الدراسية الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية والتاريخ والجغرافيا.

يوجد جدول زمني محدد لكل مادة، مع فترات راحة بين الامتحانات.

نصائح هامة للطلاب قبل الامتحانات: