يمكن أن يساعد شرب هذا النوع من الشاي في زيادة متوسط العمر المتوقع عن طريق تحسين وظائف القلب وخفض مستويات السكر في الدم وتقليل الوزن، نتحدث هنا عن مشروب يسمى ماسالا.

وبحسب موقع MedikForum.ru فإن الماسالا هي مشروب هندي تقليدي يعتمد على الشاي الأسود مع الحليب والتوابل (الهيل والقرنفل والقرفة والزنجبيل واليانسون والفلفل الأسود وبذور الشمر والكزبرة وغيرها)، ويصف الخبراء ماسالا بأنه نوع من الشاي يزيد من متوسط العمر المتوقع، ويكتب إكسبريس عن هذا.

أظهرت دراسة أجراها قسم التغذية البشرية في جامعة NWFP الزراعية (باكستان) أن هذا الشاي يمكن أن يحسن صحة الإنسان ولقد وجد العلماء أن القرفة، وهي إحدى التوابل الموجودة في الماسالا، تقلل نسبة الكوليسترول السيئ بنسبة تصل إلى 30 بالمائة خلال ستة أسابيع.

ويتسبب الكولسترول "الضار" (LDL) في تراكم الدهون في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وشرب ماسالا يحمي من هذه الأمراض.

عنصر آخر من الشاي، الزنجبيل، يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتركيزه العالي باستمرار يمكن أن يؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها لأجزاء مختلفة من الجسم - العيون والأعصاب والكلى والأوعية الدموية، وشرب هذا النوع من الشاي بمثابة الوقاية الفعالة من ارتفاع السكر في الدم.

عادة ما يتم تحضير شاي ماسالا باستخدام حليب البقر أو حليب الصويا، وهو مصدر ممتاز للبروتين. وخلص الباحثون في جامعة لوند (السويد) إلى أن البروتين له تأثير كبير على قمع الشهية وبالتالي، توفر الماسالا الوقاية من الإفراط في تناول الطعام، والذي يرتبط إلى حد كبير بالسمنة، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة للشخص.

ومن خلال شرب شاي ماسالا، يمكنك الحفاظ على وزن صحي والحفاظ على صحة قلبك وخفض مستويات السكر في الدم وخلص الخبراء إلى أن هذه التأثيرات مرتبطة بزيادة متوسط العمر المتوقع.