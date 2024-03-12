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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عامل يشنق نفسه قبل الإفطار بأكتوبر.. تفاصيل

جثة
جثة

أنهى عامل حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة "إبراهيم" وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية، حيث علق نفسه في جنش حديدي بغرفته ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة. 

 

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

 

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