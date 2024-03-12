عامل يشنق نفسه قبل الإفطار بأكتوبر.. تفاصيل

أنهى عامل حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة "إبراهيم" وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية، حيث علق نفسه في جنش حديدي بغرفته ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.