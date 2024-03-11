بالصور ..إغماء أحمد رفعت يثير الذعر في مواجهة فيوتشر والاتحاد

شهدت الدقائق الاخيرة من عمر مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري لقطة أثارت الرعب بعدما تعرض أحمد رفعت للإغماء وسقوطه على الأرض.

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وسقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الاسكندرية وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

لحظة إغماء أحمد رفعت

وكان مودرن فيوتشر تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.

وبهذة النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة الـ24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.