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تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور ..إغماء أحمد رفعت يثير الذعر في مواجهة فيوتشر والاتحاد

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت الدقائق الاخيرة من عمر مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري لقطة أثارت الرعب بعدما تعرض أحمد رفعت للإغماء وسقوطه على الأرض. 

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بالصور ..إغماء أحمد رفعت في مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري..ونقله للمستشفى

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التعادل يحسم مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري

وسقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الاسكندرية وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

لحظة إغماء أحمد رفعت

وكان مودرن فيوتشر تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل. 

وبهذة النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة الـ24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

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