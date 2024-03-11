محمد سامي: مي عمر صاحبة الفضل في التحضير لنعمة الأفوكاتو

حل المخرج محمد سامي، ضيف في أحد البرامج الشهيرة، والذي يعرض في رمضان 2024، والذي كشف خلالها العديد من الأسرار الشخصية والفنية.

علق المخرج محمد سامي على انتقادات دعمه المستمر وحبه لزوجته مي عمر، وعمله معها، وخاصة مسلسلها الذي يعرض الآن خلال شهر رمضان وهو "نعمة الأفوكاتو".

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مي بتخلي حياتي مستقرة، وبتدعمني جداً عشان انجح، وهي صديقتي صاحبة الرأي الصادق”.،

محمد سامي: نعمة الأفوكاتو من احسن المسلسلات اللي أنا عملتها

وتابع محمد سامي عن مسلسل نعمة الأفوكاتو والتي تقوم ببطولته زوجته مي عم قائلًا: “ نعمة الأفوكاتو من احسن المسلسلات اللي أنا عملتها، وانا كتبت المسلسل وعرضته عليها وهي صاحبة اضافة ان نعمة تكون من الطبقة الاجتماعية دي، وزودت وزنها عشان المسلسل، واول ما خلصنا تصوير رجعت تاني للرياضة واتغيرت خلال 3 اسابيع

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو يوميًا في تمام العاشرة مساءً على شاشة Mbc مصر، وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على Mbc مصر 2 .

قصة وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى .

آخر أعمال مي عمر

جدير بالذكر أن مى عمر شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، وشاركهما البطولة مجموعة من النجوم، وهم: ميمي جمال، داليا مصطفى، بسنت شوقي، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى.

وتدور أحداث "علاقة مشروعة" حول تورط عمرو في علاقة مع بثينة- الزوجة السابقة لشريكه أمجد- ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.