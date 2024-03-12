مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى تصدر التريند على إكس

تصدر مسلسل الحشاشين التريند على إكس بطولة النجم كريم عبد العزيز، وذلك بعد عرض أولى حلقاته اليوم على قناة دى إم سى.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين استعراض طفولة حسن الصباح، وذلك بعدما عاد مبعوث ملك فرنسا إلى الأخير وأخبره بما رآه بعينيه من طاعة شديدة لأتباع حسن الصباح له للدرجة التي وصلت إلى إلقاء أحدهم بنفسه من فوق السور لمجرد طلب حسن الصباح منه ذلك.

ثم أخبر الملك شخص من الحاضرين أنه يعلم حسن الصباح جيداً، وأنه شخصية استثنائية، ليستعرض العمل طفولة الصباح وكيف كان نابغاً بصورة كبيرة ويمتلك فراسة شديدة في معرفة ما لا يعرفه غيره، ما جعل الأطفال يخافون منه، كما أخبرت عايدة فهمي والد الصباح بضرورة تعريف الابن بالحروف النورانيه وأن يتعلمها ويعيها جيداً، رغم أن سنه صغيرة إلا أنه واعٍ بصورة كبيرة وأكبر من سنه.

حسن الصباح فى طفولته

وبمجرد خروج حسن الصباح إلى الخارج حتى وجد الأطفال يطاردونه ليقع في بئر، ثم تنجده امرأة من عالم آخر ترمي له حبل وتخبره بأن يختار العيش في الظلام على النور بقية حياته وألا يخاف من الموت أبداً.

شهدت الحلقة الاولي من مسلسل الحشاشين إبراز علاقة الثلاثي عمر الخيام، حسن الصباح، نظام الملك بعدما جلسوا سوياً في مشهد بديع، أظهر متانة صداقتهم وكيف تعاهدوا على المصحف بأنهم حالة وصول أياً منهم إلى مبتغاه والترقى في حياته سيأخذ بيد الآخرين، وذلك بناء على رغبة حسن الصباح الذى أخبرهم بذلك وهو ما حصل بالفعل بتعاهدهم.

كما شهدت الحلقة 1 من مسلسل الحشاشين ظهور فتحي عبد الوهاب الذى يلعب دور أحد أصدقاء الثنائى عمر الخيام وحسن الصباح في بلاط الملك، والأخير يشيد به بصورة كبيرة في إتقانه بكل ما يسند له من أمور.

كريم عبد العزيز وأحمد عيد

كما شهدت الحلقة ابراز علاقة الصداقة بين حسن الصباح كريم عبد العزيز وزيد بن سيحون أحمد عيد، منذ أول لقاء في السوق وإنقاذه له ودخول الأخير بيته وكشف هويته بشكل واضح أمام الأول إلى سماع كلامه دون التفكير فيه قبيل نهاية الحلقة.

وأخبر الصباح سيحون أن يفرد ظهره لأنه حسبما قال الصباح: "مش أحدب"، ليفرد سيحون ظهره في مشهد يبرز قوة الأخير وضعفه في آن واحد أمام حسن الصباح.

ومع سير أحداث الحلقة يكشف حسن الصباح لـ زيد بن سيحون عن أنه رآه فى منامه من قبل رؤيته فى الحقيقة، ولهذا السبب دافع عنه، وأنقذه، ليبايع سيحون الصباح لـ مدى الحياة.

كما شهدت الحلقة الاولي ظهور مبعوث من ملك فرنسا إلى قلعة ألموت التى يقودها حسن الصباح الذى يلعب دوره كريم عبد العزيز، وذلك برسالة مفادها طلب ملك فرنسا منهم أن يدينوا بالولاء له هم وكل من في القلعة، إلا أن أحمد عيد الذى يلعب دور الذراع اليمني لـ حسن الصباح بادره بجملة: "قلعة ألموت ولاؤها لسيدها فقط".

بعد ذلك ظهر حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ورد على سؤال مبعوث ملك فرنسا حينما استغرب من قوة قلعة ألموت بسخرية وقال: "قلعة بين الجبال قوتها إيه" ليقول حسن الصباح موجهاً كلامه لأحد جنود الحشاشين: "أنت تعمل أي حاجة فداء الدعوة"، ويرد الجندي بالسمع والطاعة لصاحب مفتاح الجنة كما يتم وصف الصباح.

ثم يذهب الجندي لأعلى القلعة ويقول: "روحي فدا صاحب مفتاح الجنة" ملقياً نفسه إلى الموت، ويظهر بذلك مدى قوة حسن الصباح في سيطرته على أتباعه وجنوده لتلك الدرجة".

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.