إجراءات تقديم الوافدين لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات دخول الطلاب الوافدين امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ويتقدم الطلاب خلال الفترة الحالية إلى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع الأقسام تجاري وزراعي وصناعي وفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب الوافدين إلى تسليم صورة من وثيقة السفر “جواز السفر” الخاصة بهم، معتمدة ومختومة من المدرسة أو الإدارة التعليمية مع الاطلاع على أصل وثيقة السفر من قبل لجنة النظام والمراقبة.

واشترطت وزارة التربية والتعليم أن يدون بالوثيقة تاريخ دخول البلاد، بالإضافة إلى استيفاء جميع الأوراق على أنها مسؤولية الإدارة والمدرسة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم ذلك للطلاب الوافدين الذي يرغبون في أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ولم يتمكنوا من إحضار شهادة الميلاد لظروف خارجة عن إرادتهم.

ضوابط التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

تحرير كشوف 12 (د) امتحانات الدبلومات الفنية من أصل وصورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة مستكملة البيانات بأسماء الطلاب المدونة.

تخصيص كشوف لكل نوعية من الطلاب - كل شعبة على حده "نظاميون، وخدمات، ومنازل، وعمال، ووافدون".

أن يكون العنوان المدون في الاستمارة مقرونا به رقم تليفون الطالب أو ولي الأمر أو أقرب رقم تليفون حتى يمكن الرجوع إليه مع ضرورة تدوين الرقم القومي لجميع الطلاب، ومدونا بها الإقرارات التالية:

1- إقرار من مدير المدرسة بأن جميع الطلاب المدونة أسمائهم بهذه الكشوف مستوفون لشروط التقدم للامتحان.

2- إقرار معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلوم قد اجتازوا بنجاح امتحانات النقل من الصف الأول إلى الثاني، ومن الصف الثاني إلى الثالث)، وبالنسبة لطلاب تغيير المسار من الصف الثاني إلى الثالث).

3- إقرار بأن البيانات المدونة بالاستمارة الالكترونية وصورة الطالب الملصقة صحيحة وحررت الاستمارة بخط يد الطالب.

4- إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين أصل الجنسية مصري « يحملون الجنسية المصرية».

5- لا يجوز قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية المهنية بالمدارس الثانوية الفنية (العام) ويتقدم على نظام التعليم المهني زراعي، وفندقي، وصناعي) حسب تخصصه.

6- تقديم إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين امتحان دبلوم المدارس الفنية تجاري، وفندقي، وزراعي، وصناعي) نظام السنوات الثلاث والخمس أدوا امتحان الصف الثاني - الرابع من مدرسة فنية تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي) كل في نوعيته.

