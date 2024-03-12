تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل إثنين بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، ووكيل النيابة طارق محمد عبد العزيز، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة أيمن محمد بلال حسانين المتهم بقتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين، لدور الانعقاد في الاول من مايو القادم ، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

امر الإحالة

وكشف أمر الإحالة فى الواقعة التى تعود إلى أبريل 2021 بدائرة مركز طامية بالفيوم، حينما قام المتهم بمساعدة آخرين، عمدًا بأن أطلق المتهم عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، مُحدثًا إصابه الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، قاصدًا من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزره على النحو المبين للتحقيقات.

واقترنت بجناية القتل جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان، شرع المتهمون في قتل المجني عليهما عمر عبد التواب كيلاني وعماد حمدي إسماعيل، عمدًا بأن أطلق المتهم أول صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، بينما تعدى المتهم الثاني بسلاح أبيض سنجة على المجني عليه الثاني، مُحدثين إصابتهما الواردة في تقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، إلا أنّه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، بالاتفاق مع المتهم الخامس، للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.