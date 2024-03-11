أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الإتحاد السكندري بالدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بالدوري.

إقرأ أيضًا..

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، محمود رزق، علي الفيل ، محمد ربيعة



وسط: عمرو السيسي ، حساني اموراني ، محمد فاروق ، علي زعزع ، جوناثان نجويم

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد رفعت ، طارق طه ، محمد محمود ، محمود شعبان ، غنام محمد ، كجالي درامي ، علي ياسر ، ايبا



ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ال١٦ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.