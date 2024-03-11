أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الإتحاد السكندري بالدوري
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بالدوري.
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وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: باسم علي ، محمود رزق، علي الفيل ، محمد ربيعة
وسط: عمرو السيسي ، حساني اموراني ، محمد فاروق ، علي زعزع ، جوناثان نجويم
هجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد رفعت ، طارق طه ، محمد محمود ، محمود شعبان ، غنام محمد ، كجالي درامي ، علي ياسر ، ايبا
ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ال١٦ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.